Ермолаев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1923
Дочь: Ермолаева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна