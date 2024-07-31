Ермолаев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна

Рождение ребёнка
05.07.1923

Дочь: Ермолаева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гребенщикова (Ермолаева) Зоя Платоновна

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