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Иоан Стефанов

Место рождения

Волосово Россия, Псковская губерния, Порховский уезд, Дубенская волость

Дата рождения

09.04.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волосово Россия, Псковская губерния, Порховский уезд, Дубенская волость
Рождение ребёнка
26.05.1898 ст.

Сын: Голубков Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волосово, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно