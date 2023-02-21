Иоан Стефанов
Место рожденияВолосово Россия, Псковская губерния, Порховский уезд, Дубенская волость
Дата рождения09.04.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Волосово Россия, Псковская губерния, Порховский уезд, Дубенская волость
Рождение ребёнка
26.05.1898 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Волосово, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно