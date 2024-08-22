Ширяева Матрона Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Матрона Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Андрей Романов

Рождение ребёнка
08.05.1914 ст.

Дочь: (Ширяева) Елена Андреева

Отец ребёнка: Ширяев Андрей Романов

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Андрей Романов Ширяев и законная его жена Матрона Стефанова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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