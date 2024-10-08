Ковалев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1984

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
29.10.2013

Сын: Ковалев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
20.09.2019

Дочь: Ковалева Елена Максимовна

Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Вячеславовна

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