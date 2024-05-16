Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
13.12.1930
Дочь: Анашкина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Смерть
Неизвестно