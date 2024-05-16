Екатерина Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Андреевна

Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
13.12.1930

Дочь: Анашкина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Смерть
Неизвестно

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