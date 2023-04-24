Образцова Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.05.1871 ст.
Дата смерти?.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1895 ст.
Дочь: Образцова Анна Иннокентьевна
Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Образцова Валентина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Сын: Образцов Николай Иннокентьевич
Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Образцов Петр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1907 ст.
Сын: Образцов Василий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Образцов Иннокетий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
?.02.1942
Серафимовское кладбище
Смерть
?.02.1942