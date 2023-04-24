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Образцова Елена Ивановна

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Место рождения

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

?.05.1871 ст.

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.01.1895 ст.

Дочь: Образцова Анна Иннокентьевна

Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Образцова Валентина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Образцов Николай Иннокентьевич

Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Образцов Петр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович

Бажей, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.12.1907 ст.

Сын: Образцов Василий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Образцов Иннокетий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Образцов Иннокетий Петрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцов Иннокетий Петрович

Похороны
?.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Серафимовское кладбище
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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