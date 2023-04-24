Шипков Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипков Георгий Иванович

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Место рождения

Тяглое Озеро, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.11.1863

Дата смерти

21.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Тяглое Озеро, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1878 по 1894
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
С 1894 по 1898
г. Пекин, Китай
Место жительства
С 1898 по 1935
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
21.03.1938
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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