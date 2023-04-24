Шипков Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1863
Дата смерти21.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1878 по 1894
Место жительства
С 1894 по 1898
г. Пекин, Китай
Место жительства
С 1898 по 1935
Смерть
21.03.1938