Токменинов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Около 1890 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Токменинов Павел Петрович

Мать ребёнка: Кожевникова Мария Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Кожевникова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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