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Кыласова Мария Гавриловна

Место рождения

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кыласов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кыласов Николай Якимович

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кыласов Карп Николаевич

Отец ребёнка: Кыласов Николай Якимович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кыласов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кыласов Николай Якимович

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыласов Николай Якимович

Смерть
Неизвестно