Кыласова Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Кыласов Николай Якимович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Кыласов Николай Якимович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кыласов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кыласов Николай Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно