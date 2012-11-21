Завитаев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти21.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завитаева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завитаева Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.11.2012