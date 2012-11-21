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Завитаев Николай Николаевич

Место рождения

Хмелицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

21.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Около 1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Завитаев Николай Александрович

Мать: Завитаева Лидия Ивановна

Хмелицы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завитаева Татьяна Александровна

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завитаева Татьяна Александровна

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завитаева Татьяна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.11.2012