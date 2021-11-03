Замараева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замараева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Астафий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Замараев Яков Астафьевич

Отец ребёнка: Замараев Астафий Кондратьевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Замараев Михей Астафьевич

Отец ребёнка: Замараев Астафий Кондратьевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Замараев Иван Астафьевич

Отец ребёнка: Замараев Астафий Кондратьевич

Камкино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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