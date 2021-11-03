Замараева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Замараев Астафий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Замараев Михей Астафьевич
Отец ребёнка: Замараев Астафий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Замараев Астафий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно