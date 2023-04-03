Быстрова (Кубасова) Апполинария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шадрина Агния Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Быстров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Попова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Вешнякова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно