Быстрова (Кубасова) Апполинария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Кубасова) Апполинария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шадрина Агния Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Быстров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Попова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Быстров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Вешнякова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Василий Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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