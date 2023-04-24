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Яков Тимофеев

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

21.10.1860 ст.

Дата смерти

08.06.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1822 г.р.

Мать

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
21.10.1860 ст.

Отец: Тимофей Федоров

Мать: Агафья Алексеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Тимофей Феодоров и законная жена его Агафья Алексеева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Смерть
08.06.1862 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинки крестьянина Тимофея Федорова сын Яков, 1 года от оспы
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