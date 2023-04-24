Яков Тимофеев
Место рождения
Дата рождения21.10.1860 ст.
Дата смерти08.06.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1860 ст.
Отец: Тимофей Федоров
Мать: Агафья Алексеева
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Тимофей Феодоров и законная жена его Агафья Алексеева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Смерть
08.06.1862 ст.
Казенного ведомства деревни Трищелинки крестьянина Тимофея Федорова сын Яков, 1 года от оспы