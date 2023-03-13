Соломахина (Завражина) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Завражина) Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Соломахин Иван Евсигнеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Прокопий Соломахин и Василий Михайлович Полянский, по невесте: отставной рядовой Леонтий Иванович Завражин и Антон Востриков
Смерть
Неизвестно
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