Соломахина (Завражина) Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1900
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Прокопий Соломахин и Василий Михайлович Полянский, по невесте: отставной рядовой Леонтий Иванович Завражин и Антон Востриков
Смерть
Неизвестно