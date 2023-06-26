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Кравченко Виктор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1985

Дочь: Кравченко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Кравченко Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
07.05.1986

Сын: Кравченко Денис Викторович

Мать ребёнка: Кравченко Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Анна Викторовна

Мать ребёнка: Кравченко Юлия Алексеевна