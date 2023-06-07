Бутучел Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.80
Дочь: Бутучел Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна
Рождение
30.01.1954
Отец: Butucel Ioann -
Мать: Butucel Evdochia -
Рождение ребёнка
08.08.1977
Дочь: Бутучел Родика Антоновна
Мать ребёнка: Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна
Рождение ребёнка
25.02.1987
Мать ребёнка: Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна