Бутучел Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутучел Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.80

Дочь: Бутучел Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна

Рождение
30.01.1954

Отец: Butucel Ioann -

Мать: Butucel Evdochia -

Рождение ребёнка
08.08.1977

Дочь: Бутучел Родика Антоновна

Мать ребёнка: Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна

Рождение ребёнка
25.02.1987

Сын: Бутучел Иван Антонович

Мать ребёнка: Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна