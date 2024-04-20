Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Яков Борисов

Мать: Мария Васильева

Место жительства
05.12.1794 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала
Смерть
Неизвестно

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