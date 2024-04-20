Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: Яков Борисов
Мать: Мария Васильева
Место жительства
05.12.1794 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В ревизской сказке от 1795г. написано,что 5.12.1794 года ясашные государственные старокрещённые крестьяне переведены из деревни (Танатмышь ? ... тож) в деревню Верхняя Сарапала
Смерть
Неизвестно