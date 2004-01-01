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Трушин Михаил Васильевич

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Место рождения

Архангелка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

25.10.1938

Дата смерти

01.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938

Отец: Трушин Василий Степанович

Мать: Трушина (Баклакова) Екатерина Алексеевна

Архангелка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
01.01.2004
Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край

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