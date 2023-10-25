Замятин Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Михаил Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

06.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1933

Дочь: Павлючкова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
06.08.1943
Погиб от "сквозного осколочного ранения живота" (Память народа) Захоронен: Лес. 1 км южнее д. Светлый Путь Курской области
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