Замятин Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти06.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1933
Дочь: Павлючкова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Васильевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
06.08.1943
Погиб от "сквозного осколочного ранения живота" (Память народа) Захоронен: Лес. 1 км южнее д. Светлый Путь Курской области