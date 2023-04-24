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Кравцов Лаврентий Емельянович

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Место рождения

Леоновка, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

16.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Умер от ран.
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Кравцова Ольга Лаврентьевна

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кравцов Алексей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Кравцов Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Кравцов Михаил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Леоновка, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Евдокия Филипповна

Смерть
16.10.1943
Лонница, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
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