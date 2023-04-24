Кравцов Лаврентий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти16.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Умер от ран.
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Кравцова Ольга Лаврентьевна
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Кравцов Алексей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Кравцов Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Кравцов Михаил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1943
Лонница, Краснинский муниципальный район, Смоленская область