Филяков Климент Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Филипп Миронов
Мать: Филякова Анисья Архипова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Аграфена Климентьева
Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Климентьева
Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Филяков Феодор Климентьев
Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья меньшая
Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Настасья Климентьева
Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева
Смерть
До 1860