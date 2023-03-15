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Филяков Климент Филипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Филипп Миронов

Мать: Филякова Анисья Архипова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Аграфена Климентьева

Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Климентьева

Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Филяков Иван Климентьев

Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Филяков Феодор Климентьев

Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья меньшая

Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Настасья Климентьева

Мать ребёнка: Филякова Акулина Андреева

Смерть
До 1860
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