Воробьёв Никифор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения09.02.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1852 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.
Дочь: Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Воробьёва Агриппина Антоновна
Рождение ребёнка
19.03.1888 ст.
Сын: Воробьёв Гавриил Никифорович
Мать ребёнка: Воробьёва Агриппина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно