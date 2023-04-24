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Воробьёв Никифор Гаврилович

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.02.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1852 ст.

Отец: Воробьёв Гавриил Артемьевич

Мать: Воробьёва Агафья Осиповна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.

Дочь: Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Воробьёва Агриппина Антоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1888 ст.

Сын: Воробьёв Гавриил Никифорович

Мать ребёнка: Воробьёва Агриппина Антоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Агриппина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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