Бармина Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.04.2012
Дочь: Забродина Муза Михайловна
Отец ребёнка: Забродин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
24.01.2014
Дочь: Забродина Юния Михайловна
Отец ребёнка: Забродин Михаил Александрович
Развод
01.03.2021