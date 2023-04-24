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Буряков Федор Степанович ( Стефанович )

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Место рождения

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Буряков Степан Александрович

Мать: Бурякова Матрона Ермолаевна

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Буряков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Бурякова Акулина Николаевна

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.05.1928

Сын: Буряков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Бурякова Акулина Николаевна

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Буряков Николай Федорович

Мать ребёнка: Бурякова Акулина Николаевна

Игино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурякова Акулина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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