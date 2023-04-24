Буряков Федор Степанович ( Стефанович )
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бурякова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1928
Сын: Буряков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Бурякова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Буряков Николай Федорович
Мать ребёнка: Бурякова Акулина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия