Куликов Алексей Борисович
Место рожденияВолгоград
Дата рождения01.08.1968
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1968
Отец: Куликов Борис Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1992
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно