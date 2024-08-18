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Куликов Алексей Борисович

Место рождения

Волгоград

Дата рождения

01.08.1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1968

Отец: Куликов Борис Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1992

Сын: Куликов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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