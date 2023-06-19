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(Луговская) Фекла Ивановна
(Луговская) Фекла Ивановна
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Место рождения
Вороновка
, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения
11.08.1909 ст.
Пол
Женский
Отец
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Мать
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Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1909 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Вороновка
, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
15.08.1909 ст.
Место жительства
Неизвестно
Вороновка
, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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