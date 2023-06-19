(Луговская) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Луговская) Фекла Ивановна

(Луговская) Фекла Ивановна

Место рождения

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.08.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1909 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
15.08.1909 ст.
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область