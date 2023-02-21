Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1895
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Малышев Стефан
Рождение ребёнка
09.08.1896
Сын: Малышев Андрей
Отец ребёнка: Малышев Стефан
Рождение ребёнка
17.03.1900
Сын: Малышев Клавдий
Отец ребёнка: Малышев Стефан
Рождение ребёнка
09.10.1901
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Малышев Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Стефан