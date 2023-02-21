Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлимпиада

Олимпиада

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1895

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Малышев Стефан

Рождение ребёнка
09.08.1896

Сын: Малышев Андрей

Отец ребёнка: Малышев Стефан

Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Малышев Клавдий

Отец ребёнка: Малышев Стефан

Рождение ребёнка
09.10.1901

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Малышев Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Стефан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close