Лифанова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1960
Сын: Лифанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лифанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лифанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лифанов Михаил
Смерть
Неизвестно