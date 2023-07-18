Лифанова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифанова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1960

Сын: Лифанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лифанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лифанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лифанов Михаил

Смерть
Неизвестно