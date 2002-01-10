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Голиков Василий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1914

Дата смерти

10.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1946

Сын: Голиков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Голикова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
15.12.1948

Дочь: Голикова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Голикова Мария Федоровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Мария Федоровна

Смерть
10.01.2002
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