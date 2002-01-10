Голиков Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1914
Дата смерти10.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1946
Мать ребёнка: Голикова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
15.12.1948
Дочь: Голикова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Голикова Мария Федоровна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова Мария Федоровна
Смерть
10.01.2002