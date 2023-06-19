Михнин Иван Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихнин Иван Родионов

Михнин Иван Родионов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Михнин Родион Михайлов

Мать: Михнина ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Михнин Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Михнин Филипп Иванов

Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Михнин Ларион Иванов

Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Михнин Семен Иванов

Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно