Михнин Иван Родионов
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Михнин Родион Михайлов
Мать: Михнина ?
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева
Рождение ребёнка
1704
Сын: Михнин Филипп Иванов
Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Михнин Ларион Иванов
Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Михнин Семен Иванов
Мать ребёнка: Михнина Анна Андреева
Смерть
Неизвестно