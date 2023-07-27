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Захарова (Ишкова) (Ишкова) Антонина Родионова
Захарова (Ишкова) (Ишкова) Антонина Родионова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ишков Родион
Около 1882 г.р.
Мать
Ишкова (Ишкова) Ульяна
Около 1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец:
Ишков Родион
Мать:
Ишкова Ульяна
Смерть
Неизвестно
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