Рудич Михаил Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудич Михаил Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1773

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рудич Николай Михаилов

Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина

Рождение ребёнка
1762

Сын: Рудич Никита Михаилов

Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рудич Косма Михаилов

Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Рудич Агафия Михаилова

Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудич Любовия Никитина

Смерть
До 1773
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