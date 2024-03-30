Рудич Михаил Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1773
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рудич Косма Михаилов
Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Рудич Агафия Михаилова
Мать ребёнка: Рудич Любовия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудич Любовия Никитина
Смерть
До 1773