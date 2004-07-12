Ерошенко Аркадий Николаевич
Место рожденияд.Леонтьевка, Кыштовский р-он, Новосибирская обл.
Дата рождения21.02.1928
Дата смерти12.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928
д.Леонтьевка, Кыштовский р-он, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
13.07.1963
Дочь: Ерошенко Наталья Аркадьевна
Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970
Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
12.07.2004