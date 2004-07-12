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Ерошенко Аркадий Николаевич

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Место рождения

д.Леонтьевка, Кыштовский р-он, Новосибирская обл.

Дата рождения

21.02.1928

Дата смерти

12.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1928

Отец: Ерошенко Николай Терентьевич

Мать: Ерошенко Афанасия Ивановна

д.Леонтьевка, Кыштовский р-он, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
13.07.1963

Дочь: Ерошенко Наталья Аркадьевна

Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970

Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: Филюшина Августа Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
12.07.2004
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