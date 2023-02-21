Чернецкий Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкий Станислав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1991

Отец: Чернецкий Юрий Станиславович

Мать: не указана

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