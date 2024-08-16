Рогожин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожин Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1996

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