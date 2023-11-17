Горбунова (Яруткина) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти?.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
09.06.1910
поручители по невесте деревни Санкино крестьяне Егор Иванов и Иван Никифоров поручители по жениху села Четай крестьяне Матвей Артемьев и солдат Степан Ларионов Кагайкин. Жениху 26 лет, невесте 23 года... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1917
Отец ребёнка: Горбунов Егор Васильевич
Смерть
?.03.1966
Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область