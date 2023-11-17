Горбунова (Яруткина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Яруткина) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Яруткин Никифор Никитич

Мать: Яруткина Степанида Ивановна

Бракосочетание
09.06.1910

Муж: Горбунов Егор Васильевич

Красные Четаи, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
поручители по невесте деревни Санкино крестьяне Егор Иванов и Иван Никифоров поручители по жениху села Четай крестьяне Матвей Артемьев и солдат Степан Ларионов Кагайкин. Жениху 26 лет, невесте 23 года... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1917

Сын: Горбунов Авраам Егорович

Отец ребёнка: Горбунов Егор Васильевич

Красные Четаи, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
?.03.1966
Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область
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