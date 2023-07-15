Женя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Женя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

1983 г.р.
1997 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Хандунай

Мать: Гургэма

Рождение ребёнка
1983

Сын: Аюр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Лена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно