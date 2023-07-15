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Женя
Женя
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хандунай
Мать
Гургэма
1932 г.р.
Дети
Аюр
1983 г.р.
Лена
1997 г.р.
Добавил:
ЛБ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Хандунай
Мать:
Гургэма
Рождение ребёнка
1983
Сын:
Аюр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1997
Дочь:
Лена
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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