Букатина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатина Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Букатин Иван Иванович

Мать: Лобанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шошин Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шошин Аркадий Георгиевич

Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Шошина Римма Георгиевна

Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Шошин Валентин Георгиевич

Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Шошин Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шошина Луиза Георгиевна

Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шошин Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно