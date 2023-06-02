Букатина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Букатин Иван Иванович
Мать: Лобанова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шошина Римма Георгиевна
Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Шошин Валентин Георгиевич
Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Шошин Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шошина Луиза Георгиевна
Отец ребёнка: Шошин Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно