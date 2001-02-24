Герасимов Александр Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1924
Дата смерти24.02.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Герасимов Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Герасимова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.09.1961
Дочь: Трофимова Елена Александровна
Мать ребёнка: Герасимова Мария Михайловна
Смерть
24.02.2001