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Герасимов Александр Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1924

Дата смерти

24.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Герасимов Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Герасимова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.09.1961

Дочь: Трофимова Елена Александровна

Мать ребёнка: Герасимова Мария Михайловна

Смерть
24.02.2001
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