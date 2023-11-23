Добротин Евгений Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Добротин Евгений Федорович (ок. 1800 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Покровского на Лунке Даниловского уезда. Жена его Екатерина Борисовна (1804-?)1 , дочь священника ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Добротин Евгений Евгеньев
Мать ребёнка: Добротина Екатерина Борисова
Смерть
До 1850