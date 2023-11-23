Добротин Евгений Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротин Евгений Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Добротин Евгений Федорович (ок. 1800 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Покровского на Лунке Даниловского уезда. Жена его Екатерина Борисовна (1804-?)1 , дочь священника ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добротина Екатерина Борисова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Добротин Евгений Евгеньев

Мать ребёнка: Добротина Екатерина Борисова

Смерть
До 1850

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