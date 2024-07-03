Челядинова (Дрынкина) Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелядинова (Дрынкина) Марфа Григорьева

Челядинова (Дрынкина) Марфа Григорьева

Место рождения

Пролейка

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Дрынкин Григорий Иванов

Мать: Дрынкина Василиса Никитова??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челядинова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Рождение ребёнка
19.07.1873

Сын: Челядинов Симеон Петрович

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Рождение ребёнка
29.05.1875

Дочь: (Челядинова) Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Рождение ребёнка
02.01.1879

Дочь: Петрухина (Челядинова) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Рождение ребёнка
18.02.1882

Дочь: (Челядинова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: Челядинова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Челядинов Михаил Петров

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: (Челядинова) Ирина Петрова

Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.