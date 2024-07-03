Челядинова (Дрынкина) Марфа Григорьева
Место рожденияПролейка
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челядинова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Рождение ребёнка
19.07.1873
Сын: Челядинов Симеон Петрович
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Рождение ребёнка
29.05.1875
Дочь: (Челядинова) Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Рождение ребёнка
02.01.1879
Дочь: Петрухина (Челядинова) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Рождение ребёнка
18.02.1882
Дочь: (Челядинова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Рождение ребёнка
19.10.1886
Дочь: Челядинова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Рождение ребёнка
09.07.1893
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: (Челядинова) Ирина Петрова
Отец ребёнка: Челядинов Петр Исаев
Смерть
Неизвестно