Бессонов Филимон Никитич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиОколо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бессонов Никита Тимофеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бессонов Фёдор Филимонович
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Хлусова Ксения Филимоновна
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Бессонов Михаил Филимонович
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бессонов Ермелиан Филимонович
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: Ефросинья Филимоновна
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Рождение ребёнка
01.06.1881
Дочь: Фёкла Филимоновна
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотникова Мария Филимоновна
Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична
Смерть
Около 1897