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Бессонов Филимон Никитич

Место рождения

Мармыжи, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Около 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бессонов Никита Тимофеевич

Мать: ?

Мармыжи, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бессонов Фёдор Филимонович

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Хлусова Ксения Филимоновна

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Бессонов Михаил Филимонович

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бессонов Тит Филимонович

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бессонов Ермелиан Филимонович

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Ефросинья Филимоновна

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Рождение ребёнка
01.06.1881

Дочь: Фёкла Филимоновна

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотникова Мария Филимоновна

Мать ребёнка: Бессонова Агафья Косьминична

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Около 1897