Родион Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Сын: Яков Родионов
Мать ребёнка: Марья Юдина
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Сын: Кирила Родионов
Мать ребёнка: Марья Юдина
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Михайла Родионов
Мать ребёнка: Марья Юдина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Юдина
Смерть
Неизвестно