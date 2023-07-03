Родион Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Яков Родионов

Мать ребёнка: Марья Юдина

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Кирила Родионов

Мать ребёнка: Марья Юдина

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Михайла Родионов

Мать ребёнка: Марья Юдина

Игумново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Юдина

Смерть
Неизвестно