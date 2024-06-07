Зайков Ефим Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Зайков Прокопей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Чувашевский, Россия
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Зайкова) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Семионовна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Семионовна
Смерть
Неизвестно