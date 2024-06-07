Зайков Ефим Прокопиевич 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Ефим Прокопиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Зайков Прокопей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайкова Гликерия Семионовна

Место жительства
Неизвестно
п. Чувашевский, Россия
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Зайкова) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Семионовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Зайков Иоанн Ефимович

Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Семионовна

Смерть
Неизвестно

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