Минкина Ида Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкина Ида Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1901

Дата смерти

10.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Эйдензон Бася Яковлевна

Отец ребёнка: Эйдензон Яков Абрамович

Рождение ребёнка
15.08.1924

Сын: Эйдензон Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Эйдензон Яков Абрамович

Рождение ребёнка
22.02.1932

Дочь: Эйдензон Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Эйдензон Яков Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйдензон Яков Абрамович

Смерть
10.01.1972
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