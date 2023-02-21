Минкина Ида Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1901
Дата смерти10.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Эйдензон Бася Яковлевна
Отец ребёнка: Эйдензон Яков Абрамович
Рождение ребёнка
15.08.1924
Отец ребёнка: Эйдензон Яков Абрамович
Рождение ребёнка
22.02.1932
Дочь: Эйдензон Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Эйдензон Яков Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1972