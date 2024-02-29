Утемова (Шарлаимова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утемова (Шарлаимова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Утемова Полина Николаевна

Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Утемова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Утемов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Утемова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утемов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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