Утемова (Шарлаимова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Утемова Полина Николаевна
Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Утемова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Утемов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Утемова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Утемов Николай Павлович
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно