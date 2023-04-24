Новиков Яков Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти20.10.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Федоров Дорофей Савельевич
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Новиков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Анастасия Савельевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Анастасия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Савельевна
Смерть
20.10.1890