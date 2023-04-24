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Новиков Яков Дорофеевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

20.10.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федоров Дорофей Савельевич

Мать: Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Новиков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Анастасия Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Анастасия Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Савельевна

Смерть
20.10.1890
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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