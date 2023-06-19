Матрона Ефимова
Место рождения
Дата рождения04.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1850
Отец: Ефим Петров
Мать: Марфа Васильева
МК-1850 Матрона 04/05.11.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Яфим Петров и законная его жена Марфа Васильева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжел... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно