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Матрона Ефимова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
04.11.1850

Отец: Ефим Петров

Мать: Марфа Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1850 Матрона 04/05.11.1850 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Яфим Петров и законная его жена Марфа Васильева, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Георгиев Тяжел... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно