Кувалдина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1976
Дочь: Серикова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Кувалдин Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувалдин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кувалдин Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дачница
Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)