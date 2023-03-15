Кувалдина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1976

Дочь: Серикова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Кувалдин Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувалдин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кувалдин Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувалдин Анатолий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
дачница
Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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