Скакалов Иван Данилович 10.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скакалов Иван Данилович

Место рождения

Старая Буда, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область

Дата рождения

10.01.1924

Дата смерти

21.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924

Отец: Скакалов Данила

Мать: Скакалова Арина

Старая Буда, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакалов Петр Иванович

Мать ребёнка: Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.11.1961

Сын: Скакалов Иван Иванович

Мать ребёнка: Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна

Старая Буда
Смерть
21.12.1981

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