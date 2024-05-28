Скакалов Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения10.01.1924
Дата смерти21.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924
Отец: Скакалов Данила
Мать: Скакалова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.11.1961
Мать ребёнка: Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна
Старая Буда
Смерть
21.12.1981